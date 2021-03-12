افتتاح مسجدين فى قرية كوم أمبو بأسوان .. صور

أسوان - صلاح المسن

افتتح اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان نيابة عن المحافظ اللواء أشرف عطية اليوم الجمعة، وقيادات مديرية الأوقاف، مسجد الرحمن بقرية المنشية بكوم أمبو والذى يقع على مساحة 380م2، وهو الذى تزامن مع افتتاح مسجد السيدة زينب بنفس القرية والذى يقع على مساحة 140 م2 ، حيث تم إحلال وتجديد المسجدين بالجهود الذاتية مع فرشهم بواسطة مديرية الأوقاف والذى يأتي ضمن سلسلة افتتاح المساجد وأعمار بيوت الله.

وعقب ألقائه لخطبة الجمعة بعنوان "الوطن .. وحق الشهيد"، أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأنه بافتتاح مسجدى الرحمن والسيدة زينب وصل عدد المساجد التي تم افتتاحها على مستوى محافظة أسوان لـ27 مسجدًا، على مدار 3 أشهر، موضحاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا .



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