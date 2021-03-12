اعرف مصير متهمة بالنصب على مواطنين فى حلوان

كتب سليم على

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على سيدة بتهمة النصب على العديد من المواطنين فى ملايين الجنيهات بمنطقة حلوان، بزعم تشغيلها وتوظيفها فى تجارة الأجهزة الطبية، وحررت محضرا بالواقعة.

وتلقى قسم حلوان، العديد من البلاغات من تجار، بتعرضهم للنصب على يد سيدة عن طريق الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بحجة شراء معدات وأدوات طبية واقتسام المكسب بعد بيع تلك الأدوات، وبعد استيلائها على الأموال تماطلهم في سداد ألرباح المتفق عيها، وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وتم تحرير محضضر بالواقعة.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى تنتظرها المتهمة :

تواجه المتهمة فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح. يقول المشرع، يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".