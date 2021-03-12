اليوم السابع
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ارتفاع 9 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف"

الجمعة، 12 مارس 2021 10:00 م
ارتفاع 9 قطاعات بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 6.3%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.4%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 3.4%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.6%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي.
 
فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.4%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.5%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.1%، ثم قطاعي البنوك والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.9%، ثم قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.7%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.
 
 
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 11261.35 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2212.85 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.77% مغلقًا عند مستوى 3223.36 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.89% مغلقًا عند مستوى 13781.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 1450.10 نقطة.
 
وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 1.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 688.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 385.9 مليار جنيه إلى 383.3 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.7%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.1 مليار جنيه إلى 116.8 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.
 
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 503 مليار جنيه إلى 500.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، فيما ارتفع رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.5%.
 

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