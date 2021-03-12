إنقاذ حوت علق وسط الشعاب المرجانية قرب شواطئ الدومينيكان.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

أنقذ رجال الإنقاذ في جمهورية الدومينيكان، حوتا ضخم عالقا وسط الشعاب المرجانية القريبة من أحد الشواطئ، وذلك بعدما فوجئ مجموعة من الصيادين بالحوت العالق ليطلبوا الدعم من فرق انقاذ بحرية، حيث تدخلت الفرقة سريعا لمساعدة الحوت ووجدته فى حالة سيئة ومصاب بالجفاف بعدما أخذوا عينات من دمه.

وأظهرت لقطات فيديو، لحظة تحريك رجال الإنقاذ الحوت العالق من مكانه بعدما وجدوه مصابا بالجفاف، ثم أطعموه بواسطة أنبوب مخصص لهذه المهمة، وأفادت شبكة روسيا اليوم، بأنه تم تنفيذ عملية الإنقاذ للحوت تحت إشراف أخصائيين بيطريين، وفى النهاية أعيد الحوت العالق للمياه المفتوحة بعد إبعاده عن منطقة الشاطئ فى الدومينيكان.



صورة علوية لإنقاذ الحوت



فرق الإنقاذ تحاول إبعاده

وفى واقعة مشابهة على جزيرة اسكتلندية، أنقذ السكان المحليون - فى وقت سابق - حوتا قاتلا يبلغ طوله 11 قدمًا بعدما تقطعت به السبل على شاطئ فى جزيرة أوركنى الاسكتلندية، عن طريق إرجاعه إلى البحر مرة أخرى، بعدما تقطعت به السبل، حيث تمكنوا من محاولة إنعاشه مرة أخرى وإرجاعه إلى البحر.



السكان يحركون الحوت



انتهاء المهمة بإطلاق الحوت فى المياه المفتوحة

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن السكان المحليين فى الجزيرة اندفعوا قبالة الساحل الشمالي الشرقى لأسكتلندا، لمساعدة الحيوان وتمكنوا من إعادته إلى البحر بنجاح والذى يزيد طوله قليلاً عن 11 قدمًا أى حوالى 3.4 أمتار، حيث لم يكن قويًا بما يكفي للسباحة مرة أخرى في البحر.

وكان دان جارفيس مسئول تطوير الرعاية الاجتماعية والدعم الميداني بإحدى المؤسسات الخيرية قاد فريقًا من الإنقاذ البحرى للغواصين البريطانيين لمساعدة السكان في الجزيرة فى مهمة إنعاش الحوت، حيث صُدم الفريق عندما اكتشف أنه حوتا من نوع أوركا فى حين أنه تم الإبلاغ عنه في البداية على أنه دولفين.