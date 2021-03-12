إنشاء وتوسعة 8 مدارس فى كفر سعد بدمياط ضمن مبادرة "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

تجرى حاليا أعمال إنشاء وتوسعة 8 مدارس بقرى تابعة لمركز ومدينة كفر سعد ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتوفير حياة مناسبة لأهالى القرى، وهى:

"مدرسة اللواء محمد رفعت الجميل للتعليم الأساسى بعزبة 1 بقرية التوفيقية بإجمالى 22 فصلا دراسيا وبتكلفة تقديرية تبلغ أكثر من 8 ملايين جنيه ومدرسة عزبة العجيزى للتعليم الأساسى والتى ستتضمن 11 فصلا دراسيا لمراحل التعليم الروضة والابتدائى والإعدادى على مساحة 2100 متر بتكلفة تقديرية أكثر من 6 ملايين جنيه، ومدرسة رزق عوض النشار بقرية كفر شحاتة، والمتضمنة 22 فصلا دراسيا لمراحل التعليم الروضة والابتدائى على مساحة 2100 متر بتكلفة قدرها 9 ملايين جنيه، ومدرسة دار السلام الإعدادية بنات بقرية دار السلام التابعة لقرية كفر شحاتة على مساحة 2100 متر بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مدرسة محمد السيد الجوهرى الابتدائية بعزبة الشهيد نصر فرغلى على مساحة 1400 متر، ومدرسة الخلفاء الراشدين للتعليم الأساسى بعزبة أبو شريف التابعة لقرية كفر سليمان على مساحة 2100 متر بتكلفة تقديرية 7 ملايين جنيه.

وكذلك أعمال تطوير مدرسة طلعت الشرباصى الثانوية بقرية الوسطاني، إنشاء 4 فصول دراسية على مساحة 400 متر، كما يتم تنفيذ أعمال توسعة بمدرسة الشهيد طاهر أبو زيد الابتدائية، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التوسع والإنشاء الجديد والإحلال الكلى لعدد 26 مدرسة بإجمالى 342 فصلا دراسيا وتكلفة مالية تقديرية 177 مليون جنيه.

يأتى ذلك لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجاً وذلك ضمن المشروعات التى تنفذ بالمبادرة الرئاسية والمشروع القومى "حياة كريمة".