إنتاج نباتات عطرية وزيتية على 1000 فدان بالوادى الجديد.. والتصدير لدول العالم

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تشهد منطقة سهل قروين بمركز الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، إقامة مشروع حيوى ضخم وهو أحد مشروعات الاستثمار الزراعى لإنتاج النباتات العطرية والزيتية، حيث يتم تصدير منتجاته لعدد من دول شرق آسيا وألمانيا.

وتابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أحد مشروعات الاستثمار الزراعى لإنتاج النباتات العطرية والزيتية بمنطقة سهل قروين والمقام على مساحة 270 فدانا من إجمالى 1000 فدان مستهدف زراعتها.

وأشاد المحافظ بالمشروع وحجم وجودة الإنتاج الذى يتم تصديره لعدد من دول شرق آسيا وألمانيا، وتشمل المنتجات الزراعية التى يتم تصديرها ( شيح بابونج - حبة البركة - النعناع - الشبت - البقدونس - الكمون).

ووجه الزملوط بتخصيص أراضى للجمعيات الراغبة فى إقامة تجمعات سكنية لأعضائها بشرط توصيل المرافق قبل البدء فى التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للمدرسين الراغبين فى الإقامة بالمركز طبقاً للشروط الموضوعة لتحقيق استقرارهم الأسري.

وكلف الزملوط بتنفيذ قوافل مرورية أسبوعية للمركز لإنهاء إجراءات الترخيص وتحصيل ضرائب السيارات وتخصيص مندوب لتلقى طلبات المواطنين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، تيسيراً وتخفيفاَ عليهم، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور على الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان للتأكد من وجود المستفيدين المستحقين للمشروع.



المحافظ يحمل نباتات على يده



محافظ الوادى الجديد



منطقة سهل قروين