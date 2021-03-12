اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا عالميا تتجاوز 118.37 مليون والوفيات مليونان و750965

الجمعة، 12 مارس 2021 01:00 ص
إصابات كورونا عالميا تتجاوز 118.37 مليون والوفيات مليونان و750965 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 118.37 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و750965.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

 وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:   

الدول والمناطق    إجمالى الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة  529739               29259289

 الهند             158189               11285561

 البرازيل          270656               11202305

 روسيا             218001               4360823

 المملكة المتحدة   125168               4241677

  فرنسا            89830                3990331

 إسبانيا           71961                3178442

 إيطاليا           101184               3149017

 تركيا             29290                2835989

 ألمانيا           72955                2538119

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

 الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات

   28 -      13671                 745642

 العراق                                   

   36 -  8705                  487286

 المغرب                                   

   38 - الأردن       5169                  457151

   40 - الإمارات     1369                  419996

   41 - لبنان        5230                  408909

                     6551                  381348

 42                       

  - السعودية                        

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.

 


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