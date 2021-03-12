إصابات كورونا عالميا تتجاوز 118.37 مليون والوفيات مليونان و750965

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 118.37 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و750965.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 529739 29259289

الهند 158189 11285561

البرازيل 270656 11202305

روسيا 218001 4360823

المملكة المتحدة 125168 4241677

فرنسا 89830 3990331

إسبانيا 71961 3178442

إيطاليا 101184 3149017

تركيا 29290 2835989

ألمانيا 72955 2538119

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - 13671 745642

العراق

36 - 8705 487286

المغرب

38 - الأردن 5169 457151

40 - الإمارات 1369 419996

41 - لبنان 5230 408909

6551 381348

42

- السعودية

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت جرينتش.