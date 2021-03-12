اليوم السابع
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خالد صلاح
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أفغانستان تعلن مقتل مسئول قضائى بارز فى هجوم مسلح بولاية باكيتا

الجمعة، 12 مارس 2021 10:15 ص
أفغانستان تعلن مقتل مسئول قضائى بارز فى هجوم مسلح بولاية باكيتا الجيش الأفغانى
أ ش أ

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أعلن مسئولو ولاية باكتيا الأفغانية اليوم /الجمعة/ مقتل مدعي عام بالولاية إثر هجوم شنه مسلحون في مسقط رأسه بمدينة "غارديز" التي تقع بوسط الولاية، وقال حاكم ولاية باكتيا حليم فدائى - حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - إن المدعي العام محمد حسنيار كان مختصا بأمور محكمة الاستئناف بمكتب النائب العام بولاية باكيتا، مضيفا أنه تم فتح التحقيقات في الهجوم الإرهابى.
 
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع مساء أمس /الخميس/، يذكر أن هناك تزايدا ملحوظا في الهجمات الإرهابية التي تستهدف حصد الأرواح في مناطق متفرقة بأفغانستان؛ ويأتي الهجوم الأخير عقب أسبوع من مقتل مدع عام أخر إثر انفجار سيارة مفخخة بمنقطة "لاشكارجا" بولاية هلمند.

أفغانستان

الجيش الأفغانى

باكيتا

هجوم مسلح

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