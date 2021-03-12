أسماك قرش تسبب هلع بين السكان فى أستراليا بعد ظهورها بقنوات مائية بين المنازل..فيديو

كتب هيثم سلامة

أثار ظهور سمكة قرش فى قناة جولد كوست الشهيرة بأستراليا، التى يرتادها الأطفال والسباحين والصيادين، تحذيرات متجددة للسكان المحليين لتجنب الممرات المائية خلال موسم التكاثر.

وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن سمكة قرش يبلغ طولها مترًا واحدًا، ظهرت وهى تبحر بين منازل تقدر بملايين الدولارات في مدينة برودبيتش بولاية كوينزلاند، يوم الاثنين الماضى، مما خلق حالة من الرعب والخوف بين المواطنين.

وأفاد التقرير، أن أحد سكان الحى يدعى هاري بلير المقيم فى جولد كوست، أكد أن الزعانف الظهرية الكبيرة والصغيرة لسمك القرش تظهر فى المياه العميقة بالقناة، وأظهرت لقطات مرعبة لسمك قرش يُحدث تموجات في مياه القناة عن طريق تحريك زعانفه على حافة المياه بالقرب من منازل السكان.

ومن جهته، قال عالم الأحياء بجامعة بوند، الدكتور داريل ماكفى، لصحيفة ديلي ميل، إن مئات من أسماك القرش يترددون على القنوات خلال موسم التكاثر بين نوفمبر وأبريل، موضحا إنه الوقت المثالي لتكاثر أسماك القرش الثور فى هذه الأشهر الأكثر دفئًا، حيث تتحرك إناث أسماك القرش لأعلى لإنزال صغارها التي يمكن أن يتراوح طولها بين 60 و80 سم عند الولادة.

وأضاف الدكتور ماكفى، أنه على الرغم من أن أسماك القرش الثور ليست الأكبر من حيث الحجم، إلا أنها تقدم أكبر العضات، وأنها عادة ما تكون غير مبررة.

وحذر مجلس مدينة جولد كوست، السكان بضرورة أن يكونوا على دراية بأسماك الراي اللساع وقنديل البحر وسمك السلور والأسماك الحجرية وأسماك القرش التي تتردد على البحيرات والقنوات المحلية.