أسرة فلويد تحصل على 26.5 مليون دولار تعويض قبل بدء محاكمة ضباط مينابوليس

كتبت: نهال أبو السعود

توصلت مدينة مينابوليس الأمريكية، إلى تسوية بقيمة 26.5 مليون دولار مع أسرة الأمريكي ذوو الأصول الأفريقية جورج فلويد، والذي قتل العام الماضي أثناء توقيفه من قبل رجال شرطة، وذلك قبل أسابيع من بدء المحاكمة.

وبحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، وافق مجلس المدينة بالإجماع على التسوية، يوم الجمعة، بعد إضافة الأمر إلى جدول أعماله لجلسة ‏مغلقة، وتشمل التسوية 27 مليون دولار، من ضمنها مساهمة بنصف مليون دولار من أسرة فلويد لإدارة المدينة لصالح المجتمع لترميم التلفيات التي لحقت بتقاطع شارع 38 وشارع شيكاغو المعروف حالياً باسم ميدان جورج فلويد.

رفعت عائلة فلويد، دعوى قضائية فيدرالية في يوليو ضد إدارة المدينة والضباط الأربعة المتورطين في ‏الاعتقال الذي أدى إلى وفاته، وتطرقت الدعوى إلى قيود العنق وسياسات الشرطة وتدريبها، من بين ‏أمور أخرى وطلبت تعويضات تعويضية وخاصة بمبلغ تحدده هيئة المحلفين.‏

ومن المقرر أن يعقد بنيامين كرامب وغيره من المحامين الذين يمثلون أفراد عائلة فلويد مؤتمرا ‏صحفيا، بعد ظهر الجمعة، وردا على سؤال عما إذا كان سيصدر إعلانا بشأن التسوية ، قال كرومب ‏‏"كل الأشياء ممكنة".‏

وقال كرامب: "المدينة بحاجة إلى إظهار قيادة مسؤولة في مواجهة المأساة المروعة التي كانت حقًا ‏لحظة فاصلة لأمريكا".‏

تم تسجيل فيديو لأول ضابط سابق من المقرر أن يمثل للمحاكمة، ديريك شوفين ، وهو راكع على ‏رقبة فلويد لمدة تسع دقائق تقريبًا في 25 مايو، بينما قال فلويد مكبل اليدين مرارًا وتكرارًا "لا ‏أستطيع التنفس"، وهو متهم بالقتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد ، فضلا عن القتل العمد ‏من الدرجة الثالثة.