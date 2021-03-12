أداء صلاة الجمعة فى المسجد الحرام وسط تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا..صور

كتب محمد شعلان

أجريت صلاة الجمعة فى المسجد الحرام، وسط استقبال وافدى الحرم من المصلين، لأداء صلاة الجمعة والاستماع إلى الخطبة، مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شئون الحرمين على موقع "تويتر"، صور لجانب من استقبال المسجد الحرام لوافديه وأداء الشيخ الدكتور سعود الشريم خطبة الجمعة.

وحضر المصلون إلى المسجد الحرام وسط تطبيق إجراءات صارمة تشرف عليها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، وانتشر عمال رئاسة الحرمين وسط صفوف المصلين لمتابعة تطبيق المصلين إجراءات الوقاية من كورونا خلال خطبة الجمعة.



صلاة الجمعة فى المسجد الحرام



متابعة الاجراءات

كما نشر الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، صور من وفود جموع المصلين في المسجد الحرام وهم يؤدون صلاة الجمعة ويستمعون إلى الخطبة وسط تطبيق حازم للإجراءات، إضافة إلى صورة جوية علوية ترصد جانب من متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من عدوى فيروس كورونا المستجد.



جموع المصلين



خطيب الجمعة

وتجرى الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى باستمرار عمليات تعقيم دائم فى المسجد الحرام لوقاية الوافدين إلى الحرم والعاملين فى رئاسة الحرمين من مخاطر عدوى فيروس كورونا، وتقوم وكالة الشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة ممثلة فى إدارة تطهير وسجاد الحرام بأعمال تنظيف سطح الكعبة عبر فريق وطني فني مختص، وهى أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف.



متابعة وفود المصلين



صور لاداء الصلاة



صلاة الجمعة

وعرضت مشاهد وصور لجانب من قيام العاملين بتنظيف سطح الكعبة بآليات حديثة في مدة 20 دقيقة بعد أن كانت مدة تنظيف سطح الكعبة تستغرق 40 دقيقة، وقال محمد بن مصلح الجابرى، وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية، تتم آلية التنظيف من خلال عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، وباب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.