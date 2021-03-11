450 مشروعا باستثمارات 6 ملايين جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أن هناك تعاونا وتنسيقا تاما مع التنمية المحلية، لتمويل المشروعات الاقتصادية التى تتيح فرص الحياة الكريمة لأبناء الدقهلية من خلال إقامة المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر بتمويل من صندوق التنمية المحلية.

وثمن الدكتور مختار، فى بيان الجهود المتواصلة للصندوق فى دعم التنمية الاقتصادية بقرى الدقهلية من خلال إقامة وتنفيذ المشروعات، مشيرا إلى أن الدقهلية قد حصلت على المركز الأول فى تنفيذها للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص العمل الحر للمواطنين، حيث نفذت 450 مشروعا باستثمارات تجاوزت 6 ملايين جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن المشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة المشار إليها شملت مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

من جانبها، أوضحت نرمين فهمى، مدير عام إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة، أن الصندوق يقدم خدمات الإقراض للمواطنين لإقامة مشروعاتهم، من خلال 125 فرعا لصندوق التنمية المحلية القائمة بالوحدات المحلية والقروية بدائرة مراكز ومدن المحافظة.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بتوفير فرص العمل الحر للمواطنين بالمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال إقامة المشروعات الممولة من الجهات المانحة، وفى اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزاراء فى هذا الشأن.