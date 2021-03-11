وفيات كورونا في المكسيك ترتفع إلى أكثر من 192 ألف.. وتسجيل 11 إصابة في الصين

(رويترز)

سجلت وزارة الصحة المكسيكية 6674 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و699 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و144 ألفا و558 والوفيات إلى 192488.

وقال مسؤولون في مجال الصحة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات في المكسيك على الأرجح أعلى بكثير من الإحصاء الرسمي بسبب عدم إجراء الفحوص على نطاق واسع

على جانب آخر، أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل البر الرئيسي 11 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس ارتفاعا من خمس حالات في اليوم السابق، وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى عشرة من 16 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90018 حالات ، بينما ظل عدد الوفيات كما هو عند 4636.