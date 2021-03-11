وفاة رئيس وزراء كوت ديفوار حامد باكايوكو عن عمر ناهز 56 عاما بعد معاناة مع المرض

أعلن رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، وفاة رئيس وزرائه حامد باكايوكو عن عمر ناهز 56 عاما فى مستشفى بألمانيا جراء "معاناته من السرطان"،

وجاء ذلك فى بيان تلاه الرئيس وتارا، عبر التلفزيون الحكومى "ار ت اى".

وعانى باكايوكو من حالة صحية متدهورة إثر إصابته بسرطان الرئة، وتم نقله فى حالة خطيرة إلى مؤسسة صحية في فرايبورج بألمانيا صباح 6 مارس للخضوع للعلاج، قبل أن يتوفى.

وكان باكايوكو الذى يشغل أيضًا منصب وزير الدفاع، قد تولى رئاسة الوزراء سنة 2020 خلفاً لأمادو جون كوليبالى الذى توفي بعد أيام قليلة على عودته من إنهائه فترة علاج ونقاهة استمرت شهرين خارج البلاد.