وفاة الهولندي لو أوتنز مخترع شريط الكاسيت عن عمر يناهز 94 عاما

كتبت مريم بدر الدين

توفي الهولندي، لو أوتنز، مخترع شريط الكاسيت الذي قام بتسجيل أول شريط صوتي في العالم، خلال ستينيات القرن الماضي، وأحدث ثورة وقتها في المحتوى السمعي، عن عمر يناهز 94 عاما.

وأعلنت عائلة المخترع الراحل، الذى كان يعمل مهندسا، إنه فارق الحياة في بيته بمنطقة دوزيل، نهاية الأسبوع الماضى.



لو اوتنز

وأدى اختراع الشريط السمعي "الكاسيت"، سنة 1963، إلى إحداث نقلة كبيرة في طريقة استماع الناس إلى الموسيقى والكتب المسجلة، فيما تشير التقديرات إلى أن نحو 100 مليار شريط جرى بيعه في العالم منذ ذلك الحين، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وبفضل هذا الشريط السمعي، استطاع الناس لأول مرة أن يستمعوا إلى الموسيقى وهم يتحركون، وغير مضطرين إلى ملازمة أماكنهم.

يذكر أن لو أوتنز، ولد يوم 21 يونيو عام 1926 في دوزيل، وكان يعمل في قسم تطوير المنتجات بشركة "فيليبس"، في سنة 1960، وساهم في تطوير الشريط إلى جانب زملائه.

وفي الثلاثين من أغسطس 1963، قام أوتنز، وكان عمره وقتها 37 سنة، بعرض شريط التسجيل في معرض برلين لإلكترونيات الإذاعة، وبما أن وسائل الفرجة السمعية، في تلك الفترة، لم تكن متاحة على نطاق واسع، فقد بادرت عدة شركات يابانية إلى إنتاج نسخ مماثلة من "الكاسيت".

وفي ظل هذا النجاح، قام أوتنز بالتوصل إلى اتفاق مع شركتي "فيلبس" و"سوني" لأجل تأمين حقوقه على مستوى الملكية الفكرية، ولم تقف مساهمة المخترع الراحل عند هذا الحد، فقد ساهم أيضا في تطوير القرص المدمج أو ما يعرف بالـ"سي دي"، خلال ثمانينيات القرن الماضي.