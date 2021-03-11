وزيرة التضامن تسلم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج

كتب مدحت وهبة

تشهد الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس حضور فعالية تسليم فتيات دور الأيتام تجهيزات الزواج، وذلك في إطار حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم للفتيات الأولى بالرعاية.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نظمت لأبناء دور الأيتام، رحلات تعريفية بأهم معالم مصر الأثرية والعسكرية والدينية والسياحية، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والأزهر الشريف والكنيسة، وذلك فى إطار توجه الوزارة نحو غرس روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والشباب قاطني مؤسسات الرعاية، لافتة إلى أن الرئيس يولي أهمية خاصة للشباب، وهو حريص بصفة خاصة على أبنائنا وبناتنا من دور الأيتام، لافتة إلى أهمية قيم الانتماء وحب الوطن التى يجب أن يتحلى بها الأطفال والشباب، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لهم لتعزيز دمجهم في المجتمع.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كانت قد استقبلت أبناء الوزارة من دور الأيتام في مكتبها بمقر الوزارة، حيث رحبت بهم وأدارت حوارًا معهم مؤكدة على أهمية تعزيز روح المواطنة والانتماء لدى الشباب والاطفال.