اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 02:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

هبوط أرضى بإحدى حارات كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى.. صور

الخميس، 11 مارس 2021 01:34 م
هبوط أرضى بإحدى حارات كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى.. صور جانب من الهبوط بالكوبري
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرض كوبرى الشيخ مبارك العلوى، بالطريق الدولى الساحلى، لهبوط مفاجئ بإحدى حاراته، وتم وضع حواجز وأشارات مرورية لحث السائقين لمنع السير فى تلك الحارة، وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بالواقعة، وانتقل اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الفور لموقع الهبوط برفقة إدارة المرور، وتبين أن الهبوط بأرضية الكوبرى بطول 6 أمتار وبعرض الحارة 9 أمتار.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مسئول هيئة الطرق والكبارى بالمركز والأجهزة المعنية بإعداد تقرير عاجل بالواقعة لسرعة إصلاح الكسر ومعالجة الهبوط فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وتم تعديل مسار مرور السيارات فوق الكوبرى، بعد غلق إحدى حارات الكوبرى التى تعرضت للكسر والهبوط.

حملة مرورية لتحذير السائقين
حملة مرورية لتحذير السائقين

 

هبوط ارضي بكوبري الشيخ مبارك بكفر الشيخ
هبوط أرضى بكوبرى الشيخ مبارك بكفر الشيخ
وضع حواجز لمنع السيارات من المرور من الهبوط الارضي
وضع حواجز لمنع السيارات من المرور من الهبوط الارضي

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

هبوط ارضى

بلطيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة