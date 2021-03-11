هبوط أرضى بإحدى حارات كوبرى الشيخ مبارك العلوى بالطريق الدولى الساحلى.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعرض كوبرى الشيخ مبارك العلوى، بالطريق الدولى الساحلى، لهبوط مفاجئ بإحدى حاراته، وتم وضع حواجز وأشارات مرورية لحث السائقين لمنع السير فى تلك الحارة، وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تلقى إخطارًا بالواقعة، وانتقل اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، على الفور لموقع الهبوط برفقة إدارة المرور، وتبين أن الهبوط بأرضية الكوبرى بطول 6 أمتار وبعرض الحارة 9 أمتار.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، مسئول هيئة الطرق والكبارى بالمركز والأجهزة المعنية بإعداد تقرير عاجل بالواقعة لسرعة إصلاح الكسر ومعالجة الهبوط فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، وتم تعديل مسار مرور السيارات فوق الكوبرى، بعد غلق إحدى حارات الكوبرى التى تعرضت للكسر والهبوط.



حملة مرورية لتحذير السائقين



هبوط أرضى بكوبرى الشيخ مبارك بكفر الشيخ