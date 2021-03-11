نيويورك تايمز: بايدن يخطط لحملة لإقناع الأمريكيين بمزايا حزمة الإغاثة الاقتصادية

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن الرئيس الأمريكى، جو بايدن، يخطط لحملة قوية لإخبار الناخبين فى الولايات المتحدة بالفوائد التى ستعود عليهم فى حزمة الإغاثة الاقتصادية البالغة 1.9 تريليون دولار، والتى تمت الموافقة عليها نهائيا فى الكونجرس أمس، الأربعاء، فى محاولة لضمان حصوله هو والديمقراطيين على الرصيد السياسى الكامل لأول فوز كبير لإدارته.

وسيبدأ هذا بخطاب سليه بايدن للأمريكيين فى وقت الذروة، اليوم الخميس، وسفر الرئيس ونائبه كامالا هاريس عبر عدة ولايات، وفعاليات مع مجموعة واسعة من أعضاء الحكومة تركز على الأفكار الرئيسية للتشريع والفوز بتأييد رؤساء البلديات الجمهوريين، بحسب ما قال مسئولو الإدارة أمس، الأربعاء.

وترى الصحيفة، أن قرار البيت الأبيض الخروج والترويج لحزمة الإغاثة بعد تمريرها يعكس درسا من الأشهر الأولى لإدارة أوباما. ففى عام 2009، وأثناء القتال لمساعدة الاقتصاد على التعافى من أزمة مالية خانقة، لم ينجح الرئيس باراك أوباما أبدا فى بناء دعم شعبى دائم لمشروع قانون تحفيز مماثل، مما منح الجمهوريين فرصة لتعريفه وفقا لشروطهم، وهو ما أدى إلى رد فعل حزبى عنيف وصعود حركة حزب الشاى.

وسيبدأ بايدن، بحسب الصحيفة، بميزة أن التشريع، الذى من المتوقع أن يوقعه غدا الجمعة، يحظى بشعبية واسعة فى استطلاعات الرأى الوطنية. وسيقدم سلسلة من المزايا الملوسة للأمريكيين من ذوى الدخل المنخفض والمتوسط، تشمل مدفوعات مباشرة بقيمة 1400 دولار لكل فرد، مع توقع تسارع التعافى الاقتصادى من الوباء بعد توقف.

وكان بايدن قد وصف التشريع بعد إقراره من الكونجرس بأنه انتصارا تاريخيا للشعب الأمريكى.

وبعد إلقاء خطابه اليوم، سيكون بايدن فى صدارة حملة علاقات عامة تستمر لعدة أسابيع يقول المساعدون أنها ستشمل الحكومة بالكامل ومسئولى البيت الأبيض ودعم من الشركات ومنظمات السياسية المشابهة فى التفكير وأنصار سياسيين على مختلق الأصعدة حول البلاد.