اليوم السابع
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نيابة السلام تأمر بتشريح جثة سيدة سقطت من الدور السادس فى السلام

الخميس، 11 مارس 2021 09:43 م
نيابة السلام تأمر بتشريح جثة سيدة سقطت من الدور السادس فى السلام أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة السلام بتشريح جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من شرفة شقة بالطابق السادس فى أحد العقارات السكنية وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
 
 
وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أمام أحد العقارات بأحد شوارع السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة بها كسور وكدمات متفرقة بجسدها، سقطت من شرفة شقة بالطابق السادس، تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
 
وأستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض وملابسات الواقعة.
 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

نيابة السلام

جثة فتاة

نجدة القاهرة

قسم النزهة

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