ننشر فعاليات المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية خلال شهر مارس

الإسكندرية جاكلين منير

ينظم المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية، برئاسة القنصل مرات جاتين، مدير المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية عددا من الفاعليات الثقافية خلال شهر مارس بمقر المركز.

وينظم فاعلية الخميس 11 مارس الساعة الخامسة مساء بعنوان ورشة عمل للسيدات الروسيات بعنوان "دائرة المرأة" المخصصة لليوم العالمى للمرأة، وفعالية الساعة 5 بعنوان "ألعاب تفكير للأطفال بعنوان "أمى الغالية".

بينما الأحد 14 مارس الساعة السادسة مساءٍ فاعلية حفل عيد "الماسلينتا"، الأربعاء 17 مارس الساعة 6.30 فاعلية الدرس المفتوح لمستمعى دورات اللغة الروسية المخصصة ليوم الكاتب العالمى، الهميس 18 مارس الساعة 5 الحفلة المسرحية "النوتة الموسيقية المفقودة" لمدرسة ستوديو البيانو بيتر تشايكوفسكى بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، الأربعاء 24 مارس الساعة 6.30 مساء أمسية أدبية" سمات الواقعية فى إبداعات بوشكين"، الثلاثاء 30 مارس الساعة 5 فاعلية لتوعية الأطفال بالحفاظ على البيئة المكرسة ليوم حماية الأرض.