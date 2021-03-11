اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مارس 2021 03:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نشر سيارات إغاثة مرورية بالطرق السريعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس

الخميس، 11 مارس 2021 02:00 ص
نشر سيارات إغاثة مرورية بالطرق السريعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس سيارات إغاثة - صورة ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل الإدارة العامة للمرور، اليوم الخميس، نشر سيارات إغاثة خاصة على الطرق السريعة لمواجهة آثار تقلبات الطقس، تماشيا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بظهور أتربة ورياح.

وتواصل إدارات المرور بكل المحافظات، حالة الاستعداد القصوى فى غرف العمليات لتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق وكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش لرفع أى معوقات مرورية سواء تلك الناجمة عن الحوادث أو الأعطال.

وخصصت الإدارة العامة للمرور، خطًا للاستغاثة لمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضوا لحوادث، وهذا الخط الهاتفى رقمه 01221110000.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس الخميس، انخفاضا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و8 درجات، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على السواحل الشمالية، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس باردا ليلا على كافة الأنحاء.


الطرق السريعة

غلق الطرق

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

الارصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة

المرور

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انخفاض درجات وأمطار ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الثلاثاء

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:37 م

الأرصاد: انخفاض 8 درجات بحرارة الجو غدا والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 م

الطقس فى رمضان.. هنصوم فى حر ولا فى ربيع.. الأرصاد تكشف التفاصيل.. فيديو

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 م

"حر وبرد".. الموجة الحارة تصل ذروتها.. ارتفاع آخر بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة تصل 33 درجة.. نشاط للرياح وشوائب بالجو.. والأرصاد: انخفاض حاد بدرجة الحرارة غدا تصل لـ8 درجات.. وتحذر من تخفيف الملابس

الأربعاء، 10 مارس 2021 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة