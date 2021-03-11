مقتل طفلين وإصابة والدتهما بسبب انفجار لغم أرضى فى تونس

كتب محمد جمال

قُتل طفلين وأصيبت والدتهما بإصابات متفاوتة الخطورة اليوم إثر انفجار لغم أرضي بالمنطقة العسكرية المغلقة بجبل السلوم بمحافظة القصرين وسط غرب تونس، وأفاد مصدر أمني بمحافظة القصرين في تصريح بأن فِرَق الدفاع المدني تولّت نقلهم إلى المستشفى وتمكين المرأة من الإسعافات اللازمة.

وأوضح المسؤول التونسي، أن الإصابات الناجمة عن انفجار اللغم أدت إلى تشوهات خطيرة على مستوى اليد والساق لدى الطفلين، والمرأة التي أصيبت في انفجار اللغم بجبل السلوم، هي والدة أحد الطفلين، في وضع صحي وُصف بـ"الحرج" ، ووقع الانفجار داخل المنطقة العسكرية المغلقة في جبل السلوم، حيث تقوم عناصر إرهابية باستهداف المدنيين والعسكريين عن طريق ألغام تقليدية الصنع.

وتعرضت تونس لعدد من الهجمات الإرهابية بعد 2011، وتحصنت عناصر من الجماعات الإرهابية في مناطق جبلية ونائية، ولقي عدد من الرعاة والأهالي مصرعهم على أيدي إرهابيين، بينما تقول الحكومة إنها تمضي قدما في مكافحة المتطرفين.

وفي وقت سابق من مارس الجاري، لقي أربعة جنود تونسيين مصرعهم أثناء ملاحقة عناصر إرهابية بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد، وفي منتصف يناير الماضي، أفادت مصادر عسكرية تونسية، أن انفجار لغم غربي البلاد أدى إلى إصابة عسكري وبتر ساقه.