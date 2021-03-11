مصطفى مدبولى: الرئيس السيسى أكد على دعم مصر للسودان وشعبها

كتبت هند مختار

رحب الدكتور مصطفى مدبولى، بنظيره السودانى ‏عبد الله حمدوك، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكد على الدعم الكامل للسودان وشعبها، موضحا أن جلسة المباحثات تناولت التأكيد على عدد من المشروعات بين البلدين، ومنها مشروعات الربط الكهربائى والسكك الحديد.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، أن هناك مشروعات مشتركة في الرى والزراعة، وسيكون هناك جولة مباحثات ثنائية بين الوزراء من الجانبين.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذي وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.

تأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.