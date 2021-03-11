مصر للطيران تسير غدا 49 رحلة دولية وداخلية لنقل أكثر من 4 آلاف راكب

كتبت رحاب نبيل

تسير شركة مصر للطيران غدا الجمعة، 49 رحلة دولية وداخلية وشحن جوي على متنهم ما يقرب من 4602 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

قالت مصر للطيران في بيان صحفي اليوم الخميس، أن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة تنطلق من مطار القاهرة الدولي إلي كل من (جوانزو، بغداد، لاجوس، أبوجا، الدوحه، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، دبي، امستردام، روما، موسكو، جوبا، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أثينا، بوادبيست، نيويورك، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت)، بالإضافة إلى 10 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4602 راكب.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.