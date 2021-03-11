مصر ترحب بالتوقيع على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة لدول التعاون الإسلامى

كتب : أحمد جمعة

رحب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بالتوقيع اليوم الخميس على اتفاقية المقر لمنظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وهى المنظمة التى سوف تستضيف مصر مقرها، حيث وقع من جانب حكومة جمهورية مصر العربية دكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير إيهاب فوزي، نائب المدير التنفيذي للمنظمة.



وجدد المتحدث الرسمي التأكيد على التزام مصر في هذا الصدد بالعمل على دعم عمل المنظمة الجديدة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لذلك في إطار التزاماتها كدولة المقر للمنظمة، أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لحماية وتعزيز حقوق المرأة بشكل عام، وهو ما يتجسد في الخطوات المتقدمة والمستمرة التي اتخذت في هذا الاتجاه على مدار السنوات الأخيرة، إضافة لالتزامها بتعزيز العمل في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، بما في ذلك التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



وكانت وقعت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، ورئيسة المجلس التنفيذى لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى كمفوضة من وزير الخارجية سامح شكرى، مع السفير إيهاب فوزي، نائب المديرة التنفيذية للمنظمة، اتفاقية المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامى بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى، بحضور المستشارة فاطمة الزهراء حسن، مكتب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والسفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها اليوم لتوقيع هذه الاتفاقية التى تؤكد بدء العمل الفعلى لمنظمة تنمية المرأة قائلة: "اليوم حدث تاريخى حيث تحقق الحلم الذى طالما حلمنا به والأجيال السابقة علينا "، مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته خلال القمة الإسلامية الـ 14 لمنظمة التعاون الإسلامى التى عقدت فى المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات فى عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة فى العالم الإسلامي.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسى أن استضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة، يؤكد حرص الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى على دعم قضايا المرأة فى الدول الإسلامية تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة.