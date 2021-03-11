مصرع 3 أطفال غرقا بعد انقلاب مركب صغير يستقلونه فى مصرف زراعى بالوادى الجديد

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، اليوم الخميس، فى مصرف زراعى بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، فيما تم إنقاذ 5 آخرين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم المصابين لتلقى العلاج اللازم .
تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.
وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة وغرق 3 شباب صغار خلال استقلالهم مركب صغير فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بحى الزهور بمدينة الخارجة، وجرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى مصرعهم 3 طفال وجرى استخراج جثة "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، وجارٍ استخراج باقى جثث الأطفال الغارقين، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة