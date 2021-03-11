مصرع 3 أطفال غرقا بعد انقلاب مركب صغير يستقلونه فى مصرف زراعى بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، اليوم الخميس، فى مصرف زراعى بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، فيما تم إنقاذ 5 آخرين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم المصابين لتلقى العلاج اللازم .

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة وغرق 3 شباب صغار خلال استقلالهم مركب صغير فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بحى الزهور بمدينة الخارجة، وجرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى مصرعهم 3 طفال وجرى استخراج جثة "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، وجارٍ استخراج باقى جثث الأطفال الغارقين، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.