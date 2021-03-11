اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 07:11 م
خالد صلاح
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مصرع 3 أطفال غرقا بعد انقلاب مركب صغير يستقلونه فى مصرف زراعى بالوادى الجديد

الخميس، 11 مارس 2021 07:04 م
مصرع 3 أطفال غرقا بعد انقلاب مركب صغير يستقلونه فى مصرف زراعى بالوادى الجديد إسعاف - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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لقى 3 أطفال مصرعهم غرقا، اليوم الخميس، فى مصرف زراعى بمدينة الخارجة فى محافظة الوادى الجديد، فيما تم إنقاذ 5 آخرين وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم المصابين لتلقى العلاج اللازم .

تلقى اللواء محمد توفيق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الخارجة العام.

وتبين قيام 8 أطفال باستقلال مركب صغيرة فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بالخارجة وغرق 3 شباب صغار خلال استقلالهم مركب صغير فى مصرف زراعى بمنطقة أرض المعلمين بحى الزهور بمدينة الخارجة، وجرى إنقاذ 5 منهم بينما لقى مصرعهم 3 طفال وجرى استخراج جثة "محمد مصطفى سعيد" 15 سنة ونقلها لمستشفى الخارجة العام، وجارٍ استخراج باقى جثث الأطفال الغارقين، تحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


حوادث الوادى الجديد

غرق 3 اطفال بالخارجه

الخارجه

الوادى الجديد

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