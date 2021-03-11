اليوم السابع
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مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء العمل بخط صرف صحى فى قنا

الخميس، 11 مارس 2021 03:14 م
مصرع عامل انهارت عليه حفرة أثناء العمل بخط صرف صحى فى قنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقى عامل مصرعه، اليوم الخميس، إثر انهيار حفرة خط للصرف الصحى بقرية عزبة عبد الرحمن بنجع حمادى فى قنا، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع عامل فى انهيار حفرة للصرف الصحى بقرية عزبة عبد الرحمن بمركز نجع حمادى، ونقله إلى المستشفي.

 

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع "ش. ع" 50 عاما، عامل، إثر انهيار حفرة للصرف الصحى أثناء الحفر بقرية عزبة عبد الرحمن بنجع حمادى، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 

 


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