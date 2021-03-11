محامى طفلة المعادى: طالبنا بإضافة تهمة الخطف ليحصل المتهم على أقصى عقوبة

كتب رامى محيى الدين





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامية ريهام إبراهيم: أن المتهم اعترف بكل ما ورد بمقطع الفيديو، وأنه كان يعرفها وهى تبيع المناديل، وأنه كان يعطيها أموالا مقابل ذلك، وأنها طلبت أموالا إضافية في هذه المرة، مشيرا إلى أن حالة أهل الطفلة سيئة إلا أن الطفلة غير مدركة لما حدث.

قال محمد ثروت محامى طفلة المعادى التي تعرضت للتحرش، إنه سيدعى مدنيًا بمليون جنيه كتعويض مؤقت، وسنحاول سداد الرسوم، وأنه طالب النيابة بإضافة تهمة الخطف إلى جانب هتك العرض، ووافقت النيابة على إضافة التهمة، لكى يحصل المتهم على أقصى عقوبة ممكنة، ولكى تتحول إلى جناية وتجرى معاقبته بالسجن.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامية ريهام إبراهيم: أن المتهم اعترف بكل ما ورد بمقطع الفيديو، وأنه كان يعرفها وهى تبيع المناديل، وأنه كان يعطيها أموالا مقابل ذلك، وأنها طلبت أموالا إضافية في هذه المرة، مشيرا إلى أن حالة أهل الطفلة سيئة إلا أن الطفلة غير مدركة لما حدث.

وكان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر أمس الأربعاء، بإحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت «النيابة العامة» الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة، وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتان والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.