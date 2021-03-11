محافظ بورسعيد يعلن إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن إنشاء وحدة للحروق بمستشفى السلام ببورسعيد، سيتم تنفيذها على أعلى مستوى من خلال المشاركة الاجتماعية لشركة إيطالية وبالتعاون بين محافظة بورسعيد ووزارة الصحة والسكان.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ بورسعيد الموسع بمسؤولى الشركة الإيطالية، لمناقشة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون فى مجال التعليم والصحة بين المحافظة ومؤسسة إينى والجهات المعنية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز عن الإجراءات الخاصة بإنشاء وحدة الحروق بمستشفى السلام من خلال المختصيين بالشركة، والذين أكدوا على رغبة الشركة فى التعاون المثمر مع المحافظة فى المجال الصحى، وخاصة بعد إقامة وحدات صحية على أعلى مستوى بالحى الإماراتى والجرابعة ببورسعيد.

كما يشمل التعاون بين المحافظة والشركة تدريب طاقم التمريض بمستشفى السلام الدولى فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالى فى مجال إعداد وتأهيل الكوادر الطبية على أعلى مستوى، تماشيا مع الطفرة التى تشهدها بورسعيد فى القطاع الصحى.