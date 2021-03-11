محافظ المنيا يكشف تفاصيل مشروعات سيتم تنفيذها فى قرى حياة كريمة

المنيا- حسن عبد الغفار

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المدن، بالإشراف والمتابعة المستمرة، لأعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتى أطلقها رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالى 192 قرية، وتوابعها، لتحقيق كافة جوانب التنمية المستدامة وتوصيل كافة الخدمات والمرافق لقرى الريف المصري، وفقاً لرؤية مصر 2030.

وشدد على تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، فى هذا الصدد، والعمل على إشراك المواطنين فى المراكز المدرجة خلال وضع خطط التنمية فى القرى التابعة لهم، لتحقيق الأهداف المطلوبة لضمان حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح محافظ المنيا فى بيان له، أن أعمال التطوير ستشمل مختلف القطاعات منها، (مياه الشرب- الصرف الصحى - كهرباء - غاز طبيعى - تعليم - صحة - طب بيطرى - طرق -شباب ورياضة - تحسين بيئة- إسعاف - حماية مدنية – اتصالات- تأهيل المنازل للأسر اكثر احتياجا)، وذلك طبقاً لخطة موضوعة تشمل الاحتياجات الفعلية للسكان من الخدمات على مستوى كل قرية، ودراسة الأنشطة الاقتصادية التى تتلاءم مع طبيعة سكان المناطق الريفية.

تناول الاجتماع استعدادات الوحدة المحلية، لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تشمل 47 قرية بالمركز، حيث وجه رئيس المركز، بعقد ورشة عمل خلال الأسبوع القادم تضم مسئولى المتابعة بوحدة حياة كريمة، وذلك للانتهاء من وضع الخطط الخاصة بمشروعات المبادرة تمهيدا للبدء فى التنفيذ، وتسليم مواقع العمل فورا، مؤكداً على ضرورة العمل بأقصى سرعة لتنفيذ المبادرة والمتابعة الميدانية لجميع المشروعات التى سيتم العمل بها، وإزالة كافة المعوقات وتذليل العقبات، ومراقبة مؤشرات الأداء أثناء التنفيذ، بالإضافة الى إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير، مع الاستعانة بالمقاولين والعمالة المحليين لتوفير فرص عمل لأهالى تلك المناطق.