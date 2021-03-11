محافظ المنيا يتابع ترميم الكنيسة الأثرية ضمن تطوير مسار العائلة المقدسة

المنيا-حسن عبد الغفار

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اللمسات النهائية لأعمال ترميم الكنيسة الاثرية بمنطقة دير جبل الطير، ضمن أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بالمنطقة بمركز سمالوط ، حيث سيسهم المسار فى وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلى مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، دكتور ثروت الأزهرى مدير إدارة السياحة بالمحافظة والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

قال المحافظ، فى بيان إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذى يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التى حققتها مصر على الصعيد الثقافى والحضاري.

واطمئن المحافظ، خلال جولته على جميع الأعمال الجارى تنفيذها بالمسار، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير فى أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر فى المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

وتابع المحافظ خلال جولته بمركز سمالوط ، أعمال الرصف بشارع الصفصافة والجارى تنفيذها بطول يبلغ 700 متر فى الاتجاهين، كما تابع أعمال الرصف الجارية بطريق عرب الزينة، بطول يصل الى كيلو و300 متر، بدءاً من كوبرى الشريعى إلى اتجاه مستشفى جراحات اليوم الواحد، مشدداً على الالتزام بالخطة الزمنية المحددة والمتابعة بصفة دورية للتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، حيث يعد الطريق من الطرق الحيوية التى تخدم أهالى سمالوط والمترددين على المستشفى.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين خلال جولته، واستمع الى شكواهم ،موجها بحلها على الفور، حيث استجاب المحافظ لطلب بعض الأهالى بإنشاء مطب أمام أحد المساجد.



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