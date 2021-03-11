محافظ أسوان يوافق على قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء للمجموعة الثانية

أسوان - صلاح المسن

وافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على قبول طلبات التصالح فى أعمال مخالفات البناء بشكل نهائى للمجموعة الثانية على التوالى، وذلك طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

وشدد محافظ أسوان فى بيان على ضرورة الإلتزام بطلاء ودهان واجهات المبانى والعقارات الحاصلة على قبول التصالح مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأى أنشطة أخرى، مناشداً المواطنين من مقدمى طلبات التصالح بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة لدى لجنة البت الفنى حتى يمكن إنهاء التصالح وإعتماده.

وكشف اللواء أشرف عطية فى تصريحات صحفية عن أنه خلال الفترة الماضية تم فحص ومعاينة 1737 طلب تصالح من خلال لجان البت الفنى، وذلك من إجمالى 19.5 ألف طلب تصالح تم تقديمه من المواطنين بمتحصلات مالية بلغت 71.5 مليون جنيه.