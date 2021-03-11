مجلس النواب الأمريكى يوافق على تشريع جديد بشأن "حيازة الأسلحة النارية"

كتب محمد جمال

وافق مجلس النواب الأمريكى على تشريع يهدف إلى تعزيز عمليات التحقق الأمني ضمن إجراءات ترخيص الأسلحة النارية وحيازتها، ويستهدف التشريع الجديد التأكد من خلفية اقتناء السلاح فى محاولة لضمان عدم تمكن الأفراد الممنوعين من حيازة السلاح من الحصول عليه، ودعا الرئيس جو بايدن الكونجرس إلى تعزيز قوانين الأسلحة وحظر الأسلحة الهجومية، بحسب " روسيا اليوم".

يذكرأن، أعطى مجلس النواب الأمريكى موافقته النهائية أمس الأربعاء على أحد أضخم برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخ الولايات المتحدة، إذ تبلغ قيمة الحزمة 1.9 تريليون دولار وتستهدف الإغاثة من تداعيات كوفيد-19، ليحرز الرئيس جو بايدن أول انتصار كبير له منذ توليه الرئاسة، ويرصد الإجراء 400 مليار دولار لمدفوعات مباشرة تبلغ 1400 دولار لمعظم الأمريكيين، و350 مليار دولار لمساعدة حكومات الولايات والإدارات المحلية، ويشمل توسيع نطاق إعفاء ضريبي يرتبط بحضانة الأطفال ويزيد حجم التمويل المخصص لتوزيع اللقاحات.

جاءت موافقة المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون دون أي دعم جمهوري بعد سجال حزبي دار لأسبايع في أروقة الكونجرس. وصف الديمقراطيون مشروع القانون بالضروري لمواجهة جائحة أودت بحياة أكثر من 528 ألف أمريكي وتسببت في فقد الملايين وظائفهم.