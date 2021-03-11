اليوم السابع
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مجلس الاحتياطى: ثروات الأمريكيين بلغت 130.2 تريليون دولار نهاية 2020

الخميس، 11 مارس 2021 08:41 م
مجلس الاحتياطى: ثروات الأمريكيين بلغت 130.2 تريليون دولار نهاية 2020 نيويورك سكورير
رويترز

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 قال مجلس الاحتياطي الاتحادى في تقرير اليوم الخميس إن ثروات الأُسر الأمريكية ختمت العام 2020 عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 130.2 تريليون دولار، في ظل أسعار فائدة بالغة التدني وإجراءات تحفيز اقتصادى ضخمة كبحت التداعيات المالية لجائحة فيروس كورونا، وأظهر التقرير أن ارتفاعات أسواق الأسهم أضافت 4.9 تريليون دولار إلى الأصول في الربع الأخير من السنة، وإن ارتفاع قيمة العقارات أضاف حوالي 900 مليار دولار.
 
وزادت الأرصدة النقدية 642.7 مليار دولار في الربع الرابع إلى مستوى قياسي بلغ 14.1 تريليون دولار. ونمت ثروات الأُسر 12 تريليون دولار عنها قبل عام، وسدد المستهلكون 118.3 مليار دولار من ديون بطاقات الائتمان، وهو رقم قياسي أيضا، ولا يوضح التقرير قدر التفاوت بين الأُسر ذات الدخل المرتفع والأسر الفقيرة، ولا بين أوضاع أصحاب الوظائف ومن فقدوها أو من يملكون أسهما وعقارات ومن لا يملكون.
 
لكن البيانات تعطي مؤشرا عاما على قوة الأوضاع المالية للأُسر الأمريكية، والتي تلقت دعما بنحو ثلاثة تريليونات دولار في وقت مبكر من الأزمة، فضلا عن تخفيضات أسعار الفائدة ومشتريات السندات الشهرية من البنك المركزى.

ثروات الأمريكيين

أمريكا

الولايات المتحدة

نيويورك

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