متى يحق للنيابة حفظ الدعوى؟ وماذا عليها فعله بعد حفظها؟.. اعرف القانون

كتب أحمد الجعفرى

نظم قانون الإجراءات الجنائية الخطوات الواجب اتباعها في حالة حفظ النيابة العامة للدعاوى المنظورة أمامها.



وحددت المواد (61) و(62)، من قانون الإجراءات الجنائية قواعد حفظ الدعاوى، حيث نصت المادة (61) على: إذا رأت النيابة العامة ألا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.



ونصت المادة (62) على: إذا أصدرت النيابة العامة أمراً بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفى أحدهما، كان الإعلان لورثته جملةً في محل إقامته.



وكانت حفظت النيابة العامة في شمال الجيزة، التحقيقات فى واقعة مصرع ربة منزل نتيجة سقوطها من قطار بمنشأة القناطر في الجيزة؛ لعدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، كما حفظت نيابة جنوب الجيزة التحقيقات فى واقعة مصرع ربة منزل داخل شقتها بالجيزة، بعدما تعرضت للاختناق خلال استحمامها، بسبب استنشاقها بخار الماء الساخن.