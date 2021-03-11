ما هى مسامير القدم ولماذا تحدث وكيف تتخلص منها بالعلاجات المنزلية؟

ندى سليم

مسامير القدم من المشاكل التي تؤرق الكثيرين، لأنها تعيق الحركة والمشى والعديد من المهام اليومية، فهي عبارة عن مناطق صلبة أو سميكة من الجلد تسبب ألما بالقدم.



كيف تتخلص من مسامير القدم بالعلاجات المنزلية

وطبقا لتقرير نشر في موقع ميديكال إكسبريس، فإن مسامير القدم التي يطلق عليها أيضا "مسامير اللحم" هي بقع كبيرة من الجلد الخشن والسميك توجد بشكل شائع على قدميك وأصابع قدميك ويديك والتي يمكنك التخلص منها بعدة طرق داخل المنزل.

وأوضح التقرير أن مسامير اللحم تتطور عندما يحاول جلدك حماية نفسه من الاحتكاك والضغط، والتي تحدث عادةً في أجزاء من قدمك لا تتحمل وزنًا ، مثل الجزء العلوي والجانبين وبين أصابع القدم.

كما تظهر المسامير على باطن قدميك، تحت الكعب أو باطن قدميك أو على راحة يدك أو ركبتيك، والتي تتفاوت في الحجم. ويظهر مسمار القدم في صورة منطقة سميكة وخشنة من الجلد، أو نتوء قوي ومرتفع، وتكون بشرة قشرية أو جافة أو شمعية.

وأوصي التقرير بارتداء الأحذية المناسبة لتجنب تفاقم المشكلة، مع ارتداء الجوارب السميكة المبطنة والأحذية العريضة المريحة بكعب منخفض، حيث تساعد النعال الداخلية الناعمة ووسادات الكعب على منع الاحتكاك.

كما أوصي بتجنب ارتداء الكعب العالي أو الأحذية الضيقة المدببة عندما يكون لديك مسمار القدم.

وتعد المياه الدافئة علاجا منزليا هاما للتخلص من ألم مسمار القدم وإزالة الجلد السميك بالقدمين، بالإضافة إلى أهمية ترطيب الجلد للحفاظ على نعومته وعدم تكون مسامير القدم مرة أخرى.