مؤتمر صحفى بين رئيس الوزراء ونظيره السودانى بعد قليل

يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد قليل، مؤتمر صحفى مع نظيره السودانى عبد الله حمدوك، بحضور الوفد المرافق للضيف الذى يزور مصر حاليا، لمتابعة نتائج الزيارة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان يوم السبت الماضى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل نظيره السوداني، الدكتور عبدالله حمدوك، الذى وصل مطار القاهرة صباح اليوم، الخميس، في زيارة رسمية لمصر، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية، والتخطيط الإقتصادي، والري والموارد المائية، والاستثمار والتعاون الدولي، والصحة، ومدير المخابرات العامة، وعددا من المسؤولين.
وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوداني لمصر، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والبناء علي نتائج الزيارة المهمة التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلي الخرطوم الأسبوع الماضي.
الدكتور مصطفى مدبولى والوفد السودانى
الدكتور مصطفى مدبولى
رئيس الوزراء والوفد السودانى
رئيس الوزراء ونظيره السودانى
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السودانى بمطار القاهرة
رئيس الوزراء يستقبل نظيره السودانى
رئيس وزراء السودان والوفد المصرى
رئيس وزراء السودان يصل مصر
رئيس وزراء السودان يلقى التحية على الوفد المصرى
رئيس وزراء السودان
رئيسا وزراء مصر والسودان
مدبولى والوفد الصرى والسودانى
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