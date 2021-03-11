اليوم السابع
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لأول مرة.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الصيني مارس الجاري

الخميس، 11 مارس 2021 01:00 ص
لأول مرة.. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الصيني مارس الجاري بلينكين
وكالات الأنباء

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يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي مع وزير الخارجية الصيني الأسبوع المقبل، ويعد الاجتماع هو الأول من نوعه منذ وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى البيت الأبيض.

وسيتحدث أنتوني بلنيكن وجيك سوليفان في 18 مارس مع الدبلوماسي الصيني البارز يانغ جيشي ووزير الخارجية وانغ يي، وفق ما أعلنت الخارجية الأمريكية الأربعاء.

وسيجري اللقاء في أنكوراج بألاسكا، في طريق عودة وزير الخارجية الأمريكي من رحلة إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزيريْ الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن سيتوجهان إلى اليابان وكوريا الجنوبية الأسبوع المقبل

وكتب بلينكن في تغريدة قائلا إن "الرحلة تهدف إلى التأكيد على السلام والأمان والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وفي كافة أنحاء العالم".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن هذه الرحلة "ستعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز تحالفاتنا".

وستأتي زيارة البلدين بعد أيام من قمة افتراضية سيعقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع قادة اليابان وأستراليا والهند.

 

 

 


الصين

وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن

بكين

إدارة بايدن

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