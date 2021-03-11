كامالا هاريس: بايدن قاد أمتنا لتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية خلال 50 يوما

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بايدن وعد مواطني الولايات المتحدة بأنه سيكثف من وسائل الدعم التي تساعد المواطنين خلال جائحة كورونا، ووعد بتمرير خطة الإنقاذ، وغردت هاريس على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "بايدن وعد بأن المساعدة في الطريق، وهو مصمم على الوفاء بهذا الوعد. لقد تحدى كل عضو في إدارتنا وكل عضو في الكونجرس لمساعدة أولئك الذين يتأذون أكثر من غيرهم".



كامالا هاريس على تويتر

وأضافت كامالا هاريس، في رسالتها: "خلال الخمسين يومًا الماضية، بايدن قاد أمتنا في الحصول على مساعدات لمواجهة أزمة كورونا وتمرير خطة الإنقاذ الأمريكية، اليوم، تم إعطاء أكثر من 90 مليون لقاح، ومع مرور نهائي في مجلس النواب، تتجه الخطة إلى مكتبه للتوقيع".

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد قال إن فريق مكافحة كورونا سيعمل على توزيع 100 مليون جرعة لقاح، مؤكدا أن الشركات متعاونة بشأن لقاحات كورونا.

وأضاف بايدن خلال كلمة له: "لن نتردد في توزيع المعدات والمنتجات لمكافحة كورونا"، مردفا: "علينا أن نبقى حذرين لأن أمورا كثيرا قد تحدث".

وكان مسئول فى البيت الأبيض أمس الأربعاء، قال إن الولايات المتحدة تخطط لمضاعفة طلبها من لقاح فيروس كورونا من شركة جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة وتشتري 100 مليون جرعة إضافية، وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس جو بايدن سيعلن الأمر خلال اجتماع في وقت لاحق مع الرئيسين التنفيذيين لشركتى جونسون آند جونسون وميرك آند كو، ووافقت ميرك على التشارك مع جونسون آند جونسون في إنتاج اللقاح.