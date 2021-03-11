قطع المياه عن 4 مناطق بالدقهلية اليوم لأعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، قطع مياه الشرب اليوم الخميس، بعدد من مناطق المحافظة؛ نظرًا للقيام بأعمال الصيانة، حيث ستقوم الشركة بأعمال تطهير للمروقات بمرفق مياه ميت فارس، لمدة 10 ساعات، ابتداءً من الساعة 4 صباحًا، وحتى 2 مساءً، والأمر الذى سيستدعى قطع مياه الشرب عن المناطق التالية مركز ومدينة بنى عبيد، وجزء من مركز المنصورة (ميت محمود)، وجزء من مركز دكرنس (كفر الصلاحات)، مركز ومدينة تمى الأمديد.

كما ستقوم الشركة بأعمال ربط شبكات مياه الشرب الرئيسية بمدينة جمصة، لمدة 12 ساعة، ابتداءً من الساعة 7 صباحًا، وحتى 7 مساءً، والأمر الذى سيستدعى قطع مياه الشرب عن المناطق التالية مدينة جمصة بالكامل، المنطقة الصناعية، السجن العمومى، الأمن المركزى، ضعف المياه عن زيان والجزاير التابعتان لمركز بلقاس.

وكذلك ستقوم الشركة بأعمال تغيير محول الكهرباء الخاص بمحطة مياه فضل الله النقالى، لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 8 صباحًا، وحتى 2 مساءً، والأمر الذى سيستدعى قطع مياه الشرب عن المناطق التالية: كفر الأبحر، بانوب، تيرة، والعزب التابعة لهم.

وتهيب الشركة بالمواطنين فى المناطق المذكورة، والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.