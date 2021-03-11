قطار المحاكمات.. محاكمة سيدة المحكمة ونظر طعون متهمى خلية تفجيرات أبراج الضغط

كتب إيهاب المهندس - سليم على

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الخميس، نظر العديد من القضايا الهامة، أبرزها محاكمة سيدة المحكمة ونظر طعن المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالى" على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم، والحكم على متهم بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"

محاكمة سيدة المحكمة

تستكمل محكمة جنح النزهة، برئاسة المستشار عمرو مختار، محاكمة مستشارة تعدت على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "سيدة المحكمة".

وكان النائب العام قرر إحالة وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.

طعن المتهمين بـ"تفجير أبراج الضغط العالى"

تنظر محكمة النقض، اليوم الخميس أولى جلسات الطعون على أحكام المؤبد والمشدد بقضية "خلية تفجير أبراج الضغط العالي" الصادرة من محكمة الجنايات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، قد أصدرت في أبريل 2019 حكمها على 45 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية تفجير أبراج الضغط العالي"، وتضمن منطوق الحكم بالسجن الموبد بحق 34 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات بحق 11 آخرين.

الحكم على متهم بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"

تنطق الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا" ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.