"فيس بوك" يطالب بإسقاط دعوى أمريكية تتهمه بالاحتكار ويصفها بـ"غير المنطقية"

كتبت: نهال أبو السعود

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية فى الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تزعم قيام الشركة بمنع فرص المنافسة فى ديسمبر، وطالبت اللجنة بتفكيك المنصة التى تمتلك أيضًا "إنستجرام" و"واتس اب"، وفقا لبي بي سي.

وصف فيس بوك الشكوى بأنها "غير منطقية" وطلب من القاضى إسقاط الدعوى، وقالت الشركة فى بيان صدر يوم الأربعاء، إن القضية "تتجاهل حقيقة صناعة التكنولوجيا الفائقة الديناميكية والمنافسة بشدة التي يعمل فيها فيس بوك".

ووفقا للتقرير اشترت "فيس بوك" إنستجرام مقابل مليار دولار في عام 2012 وتطبيق المراسلات "واتس اب" مقابل 19 مليار دولار في عام 2014 وهو ما تدعي لجنة التجارة الفيدرالية، أنه تم القيام به للقضاء على التهديدات والمنافسة واحتكار السوق الرقمي.

وفى عام 2019 كشفت تقارير، أن شركة فيس بوك تمتلك أربعة من أكثر التطبيقات التي تم تحميلها على الأجهزة الإلكترونية خلال العشر سنوات الماضية وهي فيس بوك وانستجرام وواتس اب وفيس بوك ماسنجر، ومع ذلك، فاجأت تصرفات لجنة التجارة الفيدرالية الكثيرين بطلب تفكيك الشبكة الاجتماعية، والذي إذا حدث، فسيكون قرارًا تاريخيًا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

وعلى الجانب الآخر، يقول اقتراح "فيس بوك"، إن الدعوى القضائية فشلت فى دعم الادعاءات القائلة بأن عملاق وسائل التواصل الاجتماعي هو احتكار أو مناهض للمنافسة أو ينتهك القانون.

وبحسب التقرير، فإن فيس بوك ليست شركة التكنولوجيا الوحيدة التي تواجه دعاوى قضائية ضد الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث تعرضت جوجل لدعوى قضائية في أكتوبر تزعم أن الشركة تحتكر نتائج البحث والإعلان عبر الإنترنت.

وفي يوليو، مثل رؤساء جوجل وفيس بوك وأمازون وأبل أمام لجنة قضائية للدفاع عن شركاتهم ضد هذه الادعاءات.