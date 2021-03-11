اليوم السابع
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فرنسا تسعى لتدشين نصب تذكارى ومتحف لضحايا الإرهاب بحلول 2027

الخميس، 11 مارس 2021 01:35 م
فرنسا تسعى لتدشين نصب تذكارى ومتحف لضحايا الإرهاب بحلول 2027 ماكرون - أرشيفية
كتب أحمد علوى

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أعلن مكتب الرئاسة الفرنسية الإليزيه، أنه من المقرر إنشاء متحف لضحايا الهجمات الارهابية منذ الستينيات والسبعينيات، وإنشاء نصب تذكارى وطنى لضحايا الإرهاب بحلول عام 2027.

وأعربت العديد من جمعيات الضحايا، عن رغبتها فى وجود مكان لإحياء الذكرى، وحتى الآن لم يتم بعد تحديد موقع المنشأة الجديدة التي تضم النصب التذكاري والمتحف.

وفى السنوات الأخيرة، تأثرت منطقة باريس الكبرى ومدينة نيس الساحلية بشكل خاص من جراء الهجمات الإرهابية الدموية.

ولقى أكثر من 250 شخصا حتفهم فى هجمات للإرهاب فى السنوات الأخيرة. وقالت مصادر فى قصر الإليزيه إن التهديد الإرهابى في البلاد لا يزال كبيرا للغاية.

وكشفت دراسة جديدة للمركز الأوروبى لمكافحة الإرهاب، أن الهجمات المتوالية التى ضربت فرنسا بنهاية عام 2020 أسهمت فى تطوير النظرة الفرنسية لجماعات الإسلام السياسى بما فيهم الإخوان باعتبارهم الحاضنة الرئيسية للجماعات المتطرفة ما تبلور فى قرارات شملت حظر جمعيات دينية وإغلاق مساجد أبدت تعاطفًا مع منفذى هجمات فرنسا الأخيرة.

 


فرنسا

الارهاب فى فرنسا

نصب تذكارى فى فرنسا

ضحايا الارهاب فى فرنسا

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