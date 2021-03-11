فرنسا تخفف قيود مكافحة كورونا على السفر الدولى

كتب أحمد علوى

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، إن فرنسا ستخفف بعض القيود المفروضة لمكافحة جائحة كوفيد-19 على السفر الدولى خارج أوروبا.

ذكرت الوزارة فى بيان أن المسافرين من وإلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة لن يكونوا بحاجة إلى سبب قهرى للسفر من الآن فصاعدا.

وأضافت أن بقية القيود مثل شرط الحصول على اختبار يثبت الخلو من المرض فى غضون أقل من 72 ساعة قبل السفر ستظل سارية، مشيرة إلى أن مرسوما بهذا الشأن سينشر فى 12 مارس.

وفى مطلع العام الجارى انتشرت سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا بسرعة فى مناطق متعددة من فرنسا، ما أدى إلى فرض قواعد أشد صرامة لوضع الكمامات وفرض حظر تجوال حول ساحل بحر المانش.

وباتت السلالة المتحورة من الفيروس السائدة فى بريطانيا مسؤولة عن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بالفيروس فى الآونة الأخيرة حول مدينة دنكيرك الساحلية الفرنسية، وفقا لبيان صدر عن هيئة الصحة الإقليمية.

وأمرت الإدارة الإقليمية بقواعد أكثر صرامة لوضع الكمامات وحثت المواطنين فى دنكيرك وبعض المناطق الأخرى على عدم مغادرة المدينة للحد من انتشار المرض.

وارسلت المشافى المكتظة فى المدينة مرضى الفيروس إلى مناطق أخرى وسط ارتفاع كبير فى عدد المحتاجين لدخول العناية المركزة.