اليوم السابع
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الخميس، 11 مارس 2021 09:06 م
خالد صلاح
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غلق إحدى حارات كوبرى بلطيم على الطريق الدولى بسبب هبوط أرضى

الخميس، 11 مارس 2021 08:12 م
غلق إحدى حارات كوبرى بلطيم على الطريق الدولى بسبب هبوط أرضى جانب من الهبوط الأرضى
كفر الشيخ - فريق المحافظات

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توقفت الحركة المرورية بإحدى حارات كوبرى بلطيم الواقع على الطريق الدولى الساحلى بمحافظة كفر الشيخ، لهبوط أرضى فى آخر الحارة للقادمين من محافظات الدقهلية وبورسعيد ودمياط، وأغلقت الحارة، وتم تسيير السيارة فى أسفل الكوبرى فى الحارة القديمة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، لموقع الهبوط برفقة إدارة المرور، وتبين أن الهبوط بأرضية الكوبرى بطول 6 أمتار.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز ومدينة بلطيم، ومسؤول هيئة الطرق والكبارى بالمركز والأجهزة المعنية بإعداد تقرير عاجل بالواقعة لسرعة إصلاح الكسر ومعالجة الهبوط فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ كل الإجراءات القانونية والفنية اللازمة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مهندسين من هيئة الطرق توجهوا لموقع الهبوط، وستبدأ أعمال معالجة الهبوط ابتداء من صباح الغد، وتم وضع خدمة فى أول الحارة .

 

 


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