وأكدت الوكالة الفدرالية الروسية للنقل البحري والنهرى، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، /الخميس/ أن سفينة نقل البضائع التي غرقت قبالة السواحل الرومانية ليست روسية، وأن ملكيتها تعود لشركة أجنبية، وطاقمها يتكون من بحارة أوكرانيين ولا يوجد بينهم روس، وكانت سفينة الشحن الجاف "فولغو بالت 179" قد غرقت اليوم قبالة سواحل رومانيا، وتم إنقاذ 10 من أفراد الطاقم، ولا يزال البحث متواصلا عن أحد أفراد الطاقم.



وأفيد بأن سفينة الشحن هذه كانت وقت إرسال نداء الاستغاثة على بعد 76 ميلا من الساحل الروماني، وكان الطاقم حينها يستعد لمغادرتها، ويعود بناء سفينة نقل البضائع "فولغو بالت 179" إلى عام 1973، وقد أبحرت قبل غرقها وعلى متنها شحنة من الفحم من مدينة روستوف نا دانو الروسية قاصدة مدينة كونستانتا الرومانية.



وفي السياق، أعلنت السلطات الرومانية استمرار عملية البحث والإنقاذ للسفينة التي غرقت في البحر الأسود صباح اليوم، وأسفر ذلك عن مقتل شخصين اثنين وفقدان أخر، وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن 13 فردا هم طاقم السفينة "فولجو بالت 179" التي غادرت ميناء مدينة "روستوف أون دون" الروسية يوم /السبت/ الماضي وكان من المقرر لها أن تصل إلى ميناء مدينة "كونستانتا" الرومانية مساء اليوم /الخميس/.



وأضافت الشبكة أنه كان قد تم استقبال نداء طوارئ تلقائي من قبل السفينة في تمام الساعة 4:40 من صباح اليوم، وانطلقت صوبها على الفور مهمة الانقاذ بالتعاون مع السلطات الرومانية.



وأشارت الشبكة إلى أنه كان قد تم إنقاذ 10 أفراد من طاقم السفينة الغارقة، جميعهم يحملون الجنسية الأوكرانية، ويتلقون حاليا الرعاية الطبية، كما تم نقل أحدهم بواسطة طائرة إخلاء لتلقي العلاج في مستشفى بمدينة "كونستانتا"، فيما لا يزال البحث مستمرا عن الشخص المفقود.