عامل يقطع أوتار يد طالب لاعتراضه على مروره بعربة كارو بالدقهلية

الدقهلية فريق المحافظات

أصيب طالب بقرية اويش الحجر التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، بقطع فى أوتار يده اليسرى بعد تعدى عامل عليه بشرشرة، بعد مشادة كلامية بينهم نتيحة مرور المتهم بعربة كارو أثناء لعب المصاب كرة قدم مع زملائه داخل الملعب.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول طالب ، ومقيم قرية اويش الحجر دائرة مركز المنصورة، مصاب بقطع فى الأوتار القابضة لأصابع الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة لليد اليسرى.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤاله اتهم عامل 14 سنة، ومقيم بذات القرية بالتعدى عليه بالضرب، بآلة حصاد "شرشرة" بحوزته، وأحدث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، أثناء لاعب كرة القدم بأحد شوارع القرية، ومرور المتهم بالعربة الكارو خاصته.

وتمكن ضبط المتهم ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تمكن من ضبط الأداه المستخدمة، وتم التحفظ عليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5207 لسنة 2021 جنح مركز المنصورة وجارى العرض على النيابة العامة مباشرة التحقيقات.