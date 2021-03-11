اليوم السابع
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طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة في السعودية وصحو في الإمارات وغائم بالبحرين

الخميس، 11 مارس 2021 08:00 ص
طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة في السعودية وصحو في الإمارات وغائم بالبحرين طقس الخليج
وكالات

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تشهد منطقة الخليج طقسا متباينا، حيث تشهد السعودية رياح نشطة وتدن في الرؤية، وفى البحرين سيكون غائماُ جزئياً و صحو في الإمارات، وإلى التفاصيل...  

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية نشاطًا في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل والأجزاء الشرقية من منطقة تبوك، كذلك تنشط الرياح مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون غائمًا جزئيًا أحيانًا ، ودافئ خلال النهار، وبالنسبة للرياح ستكون شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة ثم تتحول إلى جنوبية شرقية عند المساء.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح "الخميس" مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا وحركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

 

 

 

 


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السعودية

البحرين

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غائم

نشاط للرياح

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