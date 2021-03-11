"ضحك علينا وخد تحويشة العمر".. ضحايا مستريح الشرقية يروون تفاصيل الواقعة

الشرقية - حمدى عبد العظيم

تفاصيل جديدة كشفها ضحايا مستريح الشرقية، الذى جمع فلوسهم مقابل فائدة 40% تعطى لهم كل 3 أشهر، وبعدها توقف عن الدفع وحرمهم من أموالهم حتى بعد خصم كل ما أعطاهم من فوائد، وحرر الضحايا محاضر وقضت المحكمة بحبسه 3 سنوات حكم نهائى، والتقى "اليوم السابع" بعدد من أهالى قرية أولاد موسى مركز أبو كبير محافظة الشرقية، ضحايا المستريح.



أحد الضحايا

يقول محمود عبد الحميد هاشم، أحد الضحايا: "ودعت مبلغ 200 ألف جنيه مطلع عام 2017، بعد أن بعت أرضى، ثم 50 ألفا فى شهر مايو 2017، كما بعت ذهب بناتى وزوجتى و300 ألف فى نهاية 2017 كانوا مكافأة نهاية الخدمة من العمل ولم أحتكم على غيرهم".



الضحايا يروون التفاصيل

يضيف أن المستريح اتصل عليه تليفونيا وطلب منه إيداع فلوسه بحسابه لتشغيله وإعطائه أرباحا شهرية بنسبة 30% وفى نهاية العام بعد عمل الحساب الختامى لميزانية أرسل كشف حساب بالمبلغ المتبقى وباقى أرباح العام ويتم ترحيل الأرباح المتبقية من العام إلى العام الذى يليه وظل الأمر مستقر حتى نهاية يونيو 2019 بدأ فى التأخير فى سداد الدفعات الربحية.



ضحايا المستريح

ويتابع: تواصلت معه وحددت موعد للقائه بشركته ولم أجده، والتقيت شريكه فى الشركة الخاصة بهما، وأخذ يبرر تأخير الأرباح، وطلبت منه أن يعطينى أموالى فوعدنى بإعطائى أموال بعد 3 أشهر، وذهبت للقائه فعرض على أن يعطينى قطعة أرض ولكن ثمنها غالى وعندما رفضت بدأ فى سبى وإهانتى، فقمت بتحرير محضر شرطة وتم الحكم عليه بـ3 سنوات حكم نهائى.



كفيفة ضمن الضحايا

محمد عبد الرحمن نصر، أحد الضحايا، يقول إنه باع عمارة سكنية يمتلكها فى منطقة الهرم بمحافظة الجيزة بعد أن بناها عقب عودته من العمل بالخارج طيلة 20 عاما وجمع مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه، وأعطى للمستريح منهم مليونا و500 ألف جنيه عام 2017، وكان يدفع له أرباح لمدة عام ونصف، وبعدها توقف عن دفع الأرباح رغم أنه من أصدقائه والمقربين إليه، وحاول مرارا وتكرارا أن يعطيه فلوس لكن آخر كلام بدأ فى إهانته قائلا: "روح بلغ، ولو متعرفش طريق المحكمة أنا أعرفه لك".



ضحايا مستريح الشرقية

ويضيف: بعت فدان أرض زراعية وأعطيتهم للمستريح من أجل تعليم أولادى والارتقاء بمستوى دخل أسرتى وأعطى فائدة لمدة عام واحد وكان مبلغ 150 ألف جنيه ثم انقطاع فى 2018، وظل يماطلنى وفى النهاية أهاننى، وحررت ضد محضرا وتم الحكم عليه ولكن فلوسى مش عارف أوصل إيها.

ويستكمل السيد عبد الرحمن، أحد الضحايا، أنه باع 12 قيراطا من أرضه وأعطى للمستريح 120 ألف جنيه، وبعدها باع باقى أرضه 2 فدان تقدر بمبلغ 750 ألف جنيه ليصبح إجمالى ما أخذه 870 ألف جنيه وذلك كان فى عام 2017 وظل يعطيه أرباح ووصل المبالغ التى لديه مليونا و300 ألف جنيه وتوقف عن دفع أى مبالغ واليوم أصبح لا يجد قوت يومه هو وأسرته.

ويقول أشرف محمد السيد، أحد الضحايا: بعت 12 قيراطاً بمبلغ 310 ألف جنيه وأعطيتهم للمستريح عام 2019 ولم أخذ "مليما واحدا" منهم حتى اليوم.

وتضيف سميرة محمد محمود، إحدى الضحايا: "أنا كفيفة وعندى مشاكل صحية ولا أرى وكنت محوشة من ميراثى مبلغ 60 ألف جنيه قمت بإعطائهم له وكان يعطينى فائدة شهرية ثم توقف، وحاولت أن أحصل على أموال لحاجتى الملحة لكنه رفض وحسبى الله ونعم الوكيل".

ويقول محمد ثروت، أحد الضحايا: بعت الأرض اللى حيلتى بمبلغ 250 ألف جنيه واعطيتهم للمستريح عام 2018 وأخذت أرباحا لمدة عام واحد وتوقف فقمت بالاتصال بشقيقه والذى قام بسبى وأهانتى، والآن أنا أسكن فى منزل بالإيجار ولم أجد قوت يومى أنا وأولادى الـ4.

أميرة عبد الفتاح مصطفى إحدى ضحايا المستريح، تقول: قمنا ببيع ميراث زوجى وكل ما نملك 15 قيراطا بمبلغ 430 ألف جنيه واعطيناهم للمستريح آخر 2018 وأعطانا فائدة 5 شهور فقط وتوقف وحاولنا مرارا وتكرارا الحصول على أى مبلغ ولم تفلح فى ذلك ووصل الأمر إلى أننا عرضنا عليه أن يخصم كل ما وصلنا ويعطينا باقى المبلغ من الأصل لكنه رفض.

وبكت أميرة، قائلة: زوجى أصبح مريض وقعيد الأسرة مكونة من 4 اولاد بمراحل التعليم المختلفة من اول الحضانة وحتى الثانوية العامة وأصبحنا لا نجد قوت يومنا ومواجهة أزمة مالية صعبة جدا بسبب ما فعله المستريح.

وتابع محمد محمود عبد الرحمن المحمودى أحد الضحايا: كان معى مبلغ 500 ألف جنيه تحويشة عمر زوج بنتى من سفر 10 سنين بالخارج، وأقنعنى المستريح بإيداع المبلغ معه لتشغيله على أن يعطيه لى عند طلبه لكنه أخلف وعده ولم يعطنى أى مبلغ حتى الآن.