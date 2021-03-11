ضبط 6 متهمين لترويجهم مخدر البانجو وتنفيذ 715 حكما قضائيا فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان اليوم، من ضبط 6 من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة، حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط 6 عاطلين بترويج المواد المخدرة تم التحفظ على المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة.

وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات ولفافات من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.100 كيلو جرام و5 قطع سلاح نارى، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة، وتحررت المحاضر اللازمة وجارِ العرض على النيابة العامة.

كما شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان، تضمنت الجهود ضبط 715 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان، حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 134 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 25 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 380 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 174 محكوم عليهم فى جنح المخالفات وضبط 2 قضية جنايات .

وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجارى إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 30 قضية تموينية، شملت ضبط قضية استخدام دقيق بلدى مدعم لإنتاج الخبز الحر، و2 قضية استخدام اسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها، وتحرير 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية وتحرير 12 قضية عدم حمل شهادة صحية و9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.